المركزية - استقبل النائب فيصل كرامي في دارته في طرابلس وفداً من لجنة المستأجرين القدامى للأماكن التجارية في الشمال برئاسة النقيب طارق المير يرافقه عدد من أعضاء اللجنة والمحامي نسيم قسيس، حيث جرى عرض المستجدات المتعلقة بإعادة نشر قانون الإيجارات الجديد في الجريدة الرسمية وما يحمله من انعكاسات سلبية على المستأجرين القدامى.

كما عرض الوفد مع النائب كرامي المظلومية التي يتعرض لها المستأجرين القدامى في كل لبنان من البنود المجحفة التي يتضمنها القانون الجديد مطالبين بالطعن في نشره مجدداً والعمل على توقيف مفاعيله، وصولاً إلى إجراء التعديلات اللازمة عليه داخل مجلس النواب بما يراعي مبادئ العدالة الاجتماعي والإنصاف لكل من المالكين والمستأجرين.

من جهته أبدى النائب فيصل كرامي تفهمه الكامل لمطالب الوفد مؤكدًا" تأييده لكل ما من شأنه أن يحقق التوازن والعدالة الاجتماعية في هذا الملف"، مشدداً على "ضرورة إعادة درس القانون الجديد نظراً لما يتضمنه من ثغرات وبنود تهدد الأمن الاجتماعي"، معتبراً أن الهدف من إقراره هو "التهجير المبطن" في إشارة إلى وجود أجندة خفية تستهدف إخلاء الأماكن التجارية من شاغليها.