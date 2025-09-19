المركزية - أكدت وزيرة التربية ريما كرامي في حديث لصوت لبنان ان الانعكاس السلبي لما شهدته البلاد من أزمات اقتصادية وأمنية وسياسة متتالية على قطاع التعليم بشقيّه العام والخاص.

وأوضحت كرامي أن وزير التربية موظف اداري "يجود بالموجود" ولديه آذان صاغية لايجاد الحلول الناجزة والنهائية لمشاكل القطاع التربوي لاسيما في ما خص العمل على تصحيح أجور اساتذة المدرسة الرسمية وادخال ما يعرف بـ”التقديمات والمساعدات” الى صلب الراتب اضافة الى وضع حد لظاهرة ”الشغور الوظيفي” عبر اعادة تدريب ما يقارب الـ600 مدير مكلف وتثبيتهم في الملاك الاداري والمبادرة لتأمين التمويل المادي.

وأملت كرامي في التوصل الى الغاء قرار التعليم الـ4 ايام في الاسبوع وتأمين مستلزمات ما يستحقه القطاع التعليمي الرسمي وتسريع الخطى لتحقيق مطالب معلميّه كاملة.

ولفتت كرامي الى ما تسبب به ملف طلاب النازحين السوريين من تفكك وزعزعة للقطاع التربوي في البلاد.





