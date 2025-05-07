أوضح النائب فيصل كرامي في حديث الى "صوت كل لبنان"، انه "كان هناك سعي للوائح توافقية في طرابلس"، معتبرا ان "كثرة المرشحين دليل على رغبة في التغيير في المدينة وهذا عامل إيجابي".

وقال: "نتعامل مع الانتخابات كداعمين وناخبين ولم نتدخل في تأليف اللوائح بهدف إيصال أكبر عدد من اللوائح المتجانسة من أجل تحقيق الإنماء المطلوب في طرابلس".

وأشار الى ان "هناك تقاطعا وليس تحالفا، على مبادئ أساسية تُعنى بالحفاظ على هوية التنوّع الطائفي والمذهبي في طرابلس ولذلك سيتمّ دعم لائحة من أصل ست باتت معلنة، بغية إيصال مجلس بلدي متجانس يعمل على إنماء المدينة".

ولفت الى ان "الترشح المسيحي في طرابلس ضعيف ولم يتعدَّ الخمسة".