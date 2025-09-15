المركزية - لمناسبة انطلاق العام الدراسي اليوم وجهت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي كلمة لطلاب لبنان تمنت لهم فيها عاما دراسيا منتظما ومثمرا .كما توجهت "للزملاء التربويين" بكل مواقعهم بالشكر على تضحياتهم وشراكتهم ,مؤكدة أن جهودهم وعطاءاتهم اساس في تعافي ونهضة الوطن, آملة بأن تكون هذه السنة سنة وضع قطار انصافهم وتحسين ظروف عملهم على السكة الصحيحة.

وتوجهت كرامي لكل أب وأم ثقتهم متزعزة بالمدرسة الرسمية بالقول:"إن العمل مستمر عل استعادة جودة أداء المدرسة الرسمية كي تصبح خيارا ,وانطلاقا من هذه المناسبة اتوجه اليكم بالدعوة للتوجه الى المدرسة الرسمية بعد تمديد التسجيل حتى الثاني من تشرين الأول, نتيجة الإقبال المتزايد عليها".

وزيرة التربية تحدثت عن خطوات كثيرة قامت بها وفريق عملها في الوزارة بالتعاون مع كل المعنيين بالقطاع التربوي لتأمين انطلاقة عام دراسي منتظم من بدايته.

وفي ما يأتي كلمة الوزيرة بالفيديو على الرابط الآتي :

https://we.tl/t-qLAA51rnHU