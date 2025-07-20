نظمت متوسطة سحمر الرسمية الأولى، احتفال تخريج للناجحين في الإمتحانات الرسمية وتكريم المتفوقين فيها، برعاية وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي. وحضر الاحتفال النائب قبلان قبلان، النائب إيهاب حمادة، مسؤول "حزب الله" في البقاع الغربي هشام حسن، مسؤول منطقة البقاع الغربي في "أمل" هادي الحرشي، قائمقام راشيا نبيل المصري، رئيس اتحاد بلديات البحيرة اسكندر بركة، رئيس بلدية سحمر محمد الخشن، مدراء مدارس وثانويات ومعاهد ومؤسسات تربوية رسمية وخاصة، فاعليات تربوية واجتماعية، رئيس لجنة الأهل بلال قمر، مخاتير، أهالي المكرمين وحشد من الأهالي والمكرمين، في باحة المدرسة في بلدة سحمر.

بعد النشيد الوطني وفقرات فنية ومسرحية من وحي المناسبة، قالت وزيرة التربية: "أنا سعيدة جدا بوجودي بينكم في سحمر ، وأشكر إدارة المدرسة على إصرارها وتشجيعها لي لكي أكون معكم ، لنحتفي معا بإنجاز هذا العام الدراسي بنشاط يسمه النجاح والتفوق. بالنسبة لي احتفالكم هو صورة من أبهى صور المقاومة والصمود، لأنه يعبر للعالم كيف أن وطننا، رغم كل الظروف الصعبة التي مرت عليه، ما زال يؤمن بالعلم كأداة للتميز والتجدد والنهضة الدائمة".

أضافت: "الطالب هو بوصلة رؤيتنا في وزارة التربية والتعليم العالي، وهو المحور الذي تدور حوله كل جهودنا، من السياسات إلى المشاريع. نحن في وزارة التربية نؤمن بأن الطلاب في لبنان لا يستحقون فقط تعليما جيدا، بل بينة آمنة، محفزة، دامجة، تزرع فيهم الانتماء، وتربطهم بمجتمعهم، وتمنحهم مساحات حقيقية للتعلم، والنمو، والمشاركة".

وتابعت مخاطبة أولياء الطلاب: "يحق لكم أن ترفعوا رؤوسكم عاليا، لأن انتماءكم لهذه المدرسة هو شهادة على قدرتكم أن تحلموا وتحققوا، حتى في الظروف الصعبة. أنتم خريجو مدرسة رائدة، لا تتلكأ وراء واقعها، بل تصنع مستقبلها، مدرسة يشار إليها بالبنان، ويعول عليها في استعادة مكانة التعليم الرسمي كركيزة لبناء الوطن".

وختمت شاكرة إدارة المدرسة: "باسمي وباسم زملائي في وزارة التربية، أبارك لمتوسطة سحمر الرسمية، إدارتها وهيئتها التعليمية ، وطلابها، وأهاليها، على روح المبادرة، والانفتاح، والالتزام، إنجازاتكم اليوم هي دليل على أن المدرسة الرسمية قادرة على النهوض، وعلى أن لبنان ما زال يملك مؤسسات تستحق الرهان. كل الامتنان للهيئة التعليمية على جهودهم في هذه الظروف القاسية، كل التقدير للأهالي ولأبناء منطقة سحمر على ثقتهم بالمدرسة الرسمية وشراكتهم مع هذه المدرسة المتميزة".

خليل قمر

بدوره مدير المدرسة خليل قمر قال: "من مدرسة سحمر الأولى التي أثبتت بأنها رغم تواضع الإمكانيات تتسع لكل الأحلام وتتفتح على كل الآفاق ومحط كل الآمال مدرسة آمنت بتجاوز المعوقات في السير نحو التميز الذي صار سمة من سماتها فتفوقت وتألقت وأطلقت وأضحت تحصل المراتب الأولى في نتائج الامتحانات الرسمية لسنوات طوال وكانت الأولى في اعتماد أحدث طرائق التدريس ومواكبة التطور عبر اعتماد تكنولوجيا التعليم وكانت الأولى من بين المدارس التي اعتمدت كمدرسة دامجة لتأمين تعلم الجميع دون تمييز، وكانت الأولى التي اختيرت لتطبيق برنامج التعليم الرقمي والذي أطلقته وزارة التربية مع الوكالة الألمانية GIZ على أمل استكمال تطبيق هذا البرنامج وختامها كانت الأولى وكانت من المدارس التي كان لها شرف اختيارها والمباشرة بتطبيق برنامج البكالوريا الدولية BYP ".

أضاف: "تجربتنا الشاقة والشيقة في مسيرة التعليم الرسمي ليست مجرد قصة صمود بل هي حكاية انتصار حكاية انتصار على كافة الصعوبات والمعوقات التي لسنا في وارد تردادها هذه الصعوبات التي لسنا في وارد تردادها وهي كثيرة ومعالي الوزيرة تعرف البروتوكول لناحية وضع الصناديق وتأمين الأموال اللازمة وأوضاع المتعاقدين بكافة مسمياتهم لناحية تأمين الاستقرار الوظيفي والعيش الكريم وهم أضحوا عماد المدرسة الرسمية وضمان استمرارها وتفوقها، ومن هنا نفخر أن مدرستنا وكل معلميها من المتعاقدين هي الرهان بأن التعليم الرسمي حين يروى بإخلاص يثمر تميزا ويبقى النوع الذي لا ينضب من العطاء والتألق وهذا النجاح والتميز الذي يجمعنا كان نتاج جهد متواصل وتكاتف عائلي بين أسرة المدرسة المتكاملة من إداريين ومعلمين وعاملين وأهل وطلاب وكل من بذل وقته ليصنع هذا الإنجاز".

وختم: "من هنا أتوجه بأسمى آيات التقدير لصناع هذا المجد الجنود المضحون والمتفانون في أداء رسالتهم رغم شظف العيش".

بعد ذلك، قدم مدير المدرسة درعا تقديرية لكرامي عربون شكر وتقدير على جهودها التربوية وعلى اهتمامها ورعايتها الخاصة لمدرسة سحمر الرسمية، ولوحة فنية فيها خريطة لبنان الكاملة. ثم قدمت وزيرة التربية باسم المدرسة دروعا تقديرية لعدد من الأساتذة الذين انتهت خدماتهم في المدرسة بالاضافة إلى تكريم مجلس الأهل. ثم كان توزيع الإفادات التقديرية على المكرمين.