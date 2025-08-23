توجه النائب فيصل كرامي، في بيان بعد زيارته الضنية، بالشكر الى "اهلي في الضنية العزيزة، في السفيرة والقطين، في بيت الفقس وقرصيتا، في عين التينة ونمرين، وفي كفربنين، على حسن وحفاوة الاستقبال، واشكر الاخ والصديق الحاج اسعد هرموش والاخ براء هرموش على اللقاء الطيب والمميز الذي جمعنا مع رؤساء بلديات الضنية ومخاتيرها والفاعليات الرسمية والاجتماعية والاعلامية والاهلية، وباذن الله ستكون لي زيارات لباقي البلدات في الضنية في الايام المقبلة"، معاهداً اهلي في الضنية "انني سأكون دائماً حاملاً لصوتهم ومطالبهم".