اعتبر النّائب فيصل كرامي أن "أهم الدروس التي يجب أن يتعلّمها اللّبنانيون من الحرب الاهلية الا رابح في الحروب"، داعياً الجميع الى "الابتعاد عن الرّهانات"، ووصف في حديث الى برنامج "لقاء الاحد" عبر "صوت كلّ لبنان"، ما جرى في 13 نيسان 1975 ب"الانفجار الكبير الذّي لم تنتهِ تداعياته بعد".

ولفت الى انّ "مواجهة تداعيات الحرب لا تُحلّ بالشّعارات أو العواطف، بل بالحقيقة والمصارحة"، وقال: "لا بدّ أن نجلس على طاولة حوار ونقول كلّ ما يدور في أذهاننا".

وحذّر كرامي من خطورة التّخلي عن السّلاح من دون ضمانات حقيقية لحماية لبنان، وقال: "ان المنطق يفرض أن يكون السّلاح بيد الدولة وحدها لكن كيف نحمي لبنان من الأطماع الإسرائيلية وغير الإسرائيلية؟ هذا السّؤال يجب أن يكون في صلب أي حوار"، مشدداً على وجوب تطبيق القرار 1701 بشكل متوازن وبضمانات دولية متكافئة.

ورأى ان "الخلاص الحقيقي يبدأ من تعزيز الانصهار الوطني داخل المؤسسات العسكرية وتنشئة أجيال جديدة على تربية وطنية لا طائفية ولا حزبية وقيام قضاء عادل ومستقل ينهي الإفلات من العقاب"، وأكد ان "الرهان الوحيد المتبقّي هو على الدولة ومؤسساتها"، وحذّر من "الالتفاف على اتفاق الطائف من خلال قانون انتخاب طائفي يُعيد إنتاج أمراء الحرب لان ذلك قد يقود إلى تكرار أخطاء الماضي"، وقال: "ان قانون الانتخابات النيابية الحالي ينسف الاتفاق ويمهّد لحرب أهلية جديدة".