زارت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، ورافقها في الزيارة مستشارها القانوني الخاص المحامي فهمي كرامي ، وتم البحث في الأوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤون متصلة بالقطاع التربوي.

وأوضحت كرامي، بعد اللقاء، أنها “أجرت جولة أفق تناولت الملفات التربوية كافة ونشاطات الوزارة، وشرحت للرئيس بري أولويات الوزارة في هذه المرحلة، وأجابت على استفهاماته المتعلقة بالامتحانات الرسمية وكيفية الأخذ في الإعتبار الأوضاع الاستثنائية التي عاشها تلامذة الجنوب والمناطق التي تعرضت ولا تزال تتعرض للاعتداءات الإسرائيلية”.

وأكدت “عزمها المحافظة على قيمة الشهادة الرسمية اللبنانية التي يستحقها جميع المرشحين في لبنان، وخصوصا أبناء المناطق التي عانت ويلات العدوان”.

كما كان عرض لمشاريع القوانين التي تتابعها الوزارة في اللجان النيابية، وهي لا تزال في طور الدراسة، وعبرت عن الشكر والتقدير للعناية التي يوليها الرئيس بري للقضايا التربوية التي تهم كل بيت في لبنان.

اجتماعات

من جهة ثانية، عقدت كرامي سلسلة لقاءات واجتماعات مع جهات محلية ودولية على مدى الأسبوع، والتقت رابطة جامعات لبنان برئاسة الأب الدكتور سليم دكاش، في حضور مستشار الوزارة لشؤون التعليم العالي الدكتور عدنان الأمين، واطلعت من الوفد على أنشطة الرابطة والقضايا التي تهم الجامعات وما تعانيه لجهة إيجاد الحلول لمشاكل الطلاب والتراخيص العائدة للتخصصات أو البرامج ، ومنح شهادات الدكتوراه وتسريع المعاملات.

وأوضحت كرامي أن “هذه القضايا قيد المتابعة والبحث، وسيتم تصنيف كل نوع من هذه المسائل ضمن فئة محددة لكي تأتي الحلول شاملة للمسائل المتشابهة في اكثر من مؤسسة، وليس بصورة إفرادية”، وقالت: “هناك أمور تحتاج إلى تعديل في النصوص أو رفعها إلى مجلس التعليم العالي أو إلى مجلس الوزراء”.

واجتمعت كرامي مع رئيس جامعة البلمند الدكتور الياس الوراق، في حضور المدير العام للتعليم العالي الدكتور مازن الخطيب، وعرضت معه ملفات الجامعة واختصاصاتها وتسريعها عبر مجلس التعليم العالي والإدارة في الوزارة.

ثم التقت النائب الدكتورة عناية عز الدين، وتابعت معها قضايا تربوية تابعة لمنطقتها.

وكذلك، اجتمعت كرامي مع وفد من منظمة الصحة العالمية، وتم البحث في المشاريع المشتركة والتعاون بين الوزارة والمنظمة لجهة تأمين الصحة المدرسية والكشف الطبي في المدارس بالتعاون مع وزارة الصحة والشركاء الدوليين.

واستقبلت وفدا من المكتب التربوي في “القوات اللبنانية” ضم النائب الدكتور طوني حبشي ومسؤول المكتب رمزي بطيش، وتناول البحث مطالب الهيئة التعليمية على المستويات كافة وملف تفرغ المتعاقدين في الجامعة اللبنانية والإعداد للامتحانات الرسمية.

ثم استقبلت وفدا من المجلس التربوي في حزب الكتائب اللبنانية برئاسة الدكتور شليطا بوطانيوس ضم المسؤولين عن التربية والتعليم المهني والتعليم العالي، وكان بحث في القضايا التربوية والجامعية كافة.

كما استقبلت الأمين العام ل”تيار المستقبل” أحمد الحريري، وكان عرض للملفات التربوية ومطالب الهيئة التعليمية والجامعية.

ثم ترأست الوزيرة كرامي الإجتماع الثاني لتفعيل مجموعة التعليم المحلية (LEG) بمشاركة الإدارة في الوزارة وممثل عن المعلمين والمؤسسات التربوية الخاصة، وجمع كبير من المنظمات الدولية والسفارات والجهات الداعمة إضافة، إلى الشريك الدولي مكتب اليونسكو الإقليمي. وتم عرض خطة الوزارة والخطوات المحققة من جانبها ، من أجل الحصول على الدعم الدولي لتأمين التعليم للجميع بالجودة المطلوبة.

ويشار إلى أن مجموعة التعليم المحلية منصة لتنسيق المساعدات التعليمية وحوار السياسات.

ثم اجتمعت كرامي مع مديرة المكتب الإقليمي لليونسكو كوستانزا فارينا، وتمت متابعة المشاريع المشتركة بين الوزارة واليونسكو على المستويات كافة.