المركزية - أطلقت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي العمل ببرنامج التدخل التربوي لمعالجة الثغر في المفاهيم والأهداف والكفايات التأسيسية في مواد الرياضيات واللغات العربية والأجنبية، هذا البرنامج الذي جاء بناء على نتائج التقييم التشخيصي الوطني الذي أظهر تدنيا في مستوى الكفايات لدى تلامذة الصفوف من الأول حتى السادس الأساسي في المدارس الرسمية كافة.

تم الإطلاق عبر برنامج تيمز وشارك فيه نحو 3000 ثلاثة آلاف معلم للمواد المذكورة من كل مدارس لبنان الرسمية . وقد أعد المركز التربوي للبحوث والإنماء الموارد التربوية والمادة التدريبية لدورة التدريب ويتولى المدربون من مكتب الإعداد والتدريب في المركز عملية التدريب، سيما وان الدورة التي انطلقت اليوم تستمر على مدى خمس جلسات ، على أان يخصص لها ثمانية أسابيع من العام الدراسي الجديد ، لتعويض الفاقد التعليمي لدى هؤلاء التلاميذ ، فيما يتولى جهاز الإرشاد والتوجيه المتابعة ضمن المدارس.

وتحدثت الوزيرة كرامي إلى الأساتذة عبر تطبيق تيمز فقالت: نستعد اليوم لسنة دراسية جديدة وأنتم أساسها وروحها. فصمودكم وتعبكم في السنين الصعبة التي مرت على لبنان ، كان العمود الفقري الذي حافظ على التعليم في لبنان. فأنتم لا تقومون بالتعليم فقط ، بل تبنون مستقبل البلد لكل أبنائه.

لقد تركت الأزمة آثارا كبيرة، ولم يعد باستطاعتنا أن نتجاهلها. سيما وان الوزارة تعتبر نفسها مسؤولة تجاه طلابنا لتعويض الفاقد التعليمي، وهي مسؤولة أيضا تجاهكم لتدعمكم بهذه المهمة. وفي النهاية إن الاتكال الأكبر هو عليكم وعلى خبراتكم. لكننا نقف إلى جانبكم ، وقد حضرنا مع المركز التربوي موارد عملية لتكون بين إيديكم.

إن التشخيص الوطني الأخير أظهر لنا بوضوح مكامن الضعف عند كل ولد، في كل صف ومدرسة، وذلك على صعيد البلد كله. واليوم نحن نرصد موارد إضافية لنتعمّق بالمعالجة على نطاق أوسع. فالأهم أن نبدأ بالحد الأدنى ، إذ سوف نركز في الأسبوعين الأولين من السنة على فهم نقاط الضعف ومعالجتها.

أضافت الوزيرة: الـ webinar اليوم ليس نشاطا عابرا. هو استثمار بكم وبقدراتكم، وفرصة نستفيد في خلالها من بيانات التقييم الوطني الذي تم في شهر أيارالمنصرم . ولولا التزامكم بتصحيح التقييمات وتحميل العلامات على النظام المعلوماتي، لما كنا وصلنا إلى هذه المحطة التاريخية، أي إنجاز تشخيص فردي لكل تلميذ للمرة الأولى بتاريخ الوزارة. وأود هنا أن أتوجه نحوكم بالتهنئة والشكر على التزامكم لأنكم كنتم شركاء حقيقيين في النجاح.

إن هدفنا اليوم أن نزوّدكم بموارد تساعدكم على أن تحدّدوا مستوى كل تلميذ وتخططوا دروسكم على هذا الأساس، فالوزارة إلى جانبكم في التدريب، وفي الدعم العملي، وتأمين الموارد.

إنني أدعوكم لكي تتحمّلوا مسؤوليتكم ليس فقط تجاه التلامذة، بل تجاه الأهالي أيضا . فالأهل يرسلون أولادهم إلى المدرسة الرسمية على الرغم من كل الأزمات، وهم يعلّقون آمالهم عليكم . والمطلوب منكم أن تزرعوا فيهم الطمأنينة، وتأكدوا لهم أن المدرسة الرسمية خيار وطني قوي وموثوق به لأولادهم . فالتزامكم تجاه الأهالي هو أساس استرجاع الثقة بالتعليم الرسمي وبالدولة.



إن حملتنا التربوية لمعالجة الفاقد التعليمي مربوطة برؤية لبنان 2030: مدارس وطنية أقوى، معلّمون مدعومون، وتعليم رسمي يستعيد مكانته وثقة المجتمع. فكل تسجيل بمدرسة رسمية هو فعل ثقة بلبنان الغد.

وأخيرًا، أود ان أشدّد على أن متابعة سلسلة الـ webinars أمر أساسي. تبعا للجدول الذي أصبح بين أيديكم ، وكل الجلسات سوف تكون مسجّلة، لكي تتمكنوا من حضورها بأي وقت. إذ أن هذه الموارد حضّرها المركز التربوي للبحوث والإنماء بإمكانات داخلية ومن دون أي دعم خارجي، وهذا دليل جديد على قدراتنا الوطنية.

ولتكن هذه السنة الدراسية سنة ثقة وتجديد، وفخر بمدارسنا الرسمية. وبفضلكم، ومع التزامكم تجاه التلامذة والأهالي، سوف نضيء سوية درب أولادنا نحو مستقبل أفضل.