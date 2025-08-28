المركزية - إجتمعت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي مع المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) محمد ولد أعمر، وتسلمت منه دعوة للمشاركة في المؤتمر الذي تعقده المنظمة في العراق. وكان بحث في تعزيز التعاون بين الوزارة والمنظمة في مختلف الشؤون التربوية.

ولد اعمر: واعرب ولد اعمر عن "استعداد الألكسو للوقوف إلى جانب الوزارة في كل ما يدعم مشاريعها وأولوياتها".

المطران سويف: ثم اجتمعت الوزيرة كرامي مع راعي أبرشية طرابلس وعكار للموارنة المطران يوسف سويف، واطلعت منه على مطلب المطرانية بتأسيس كلية "سلطانة السلام الجامعية" التي تهدف إلى نشر فكرة الحوار بين الأديان، وشرح أهمية إقامة هذه الكلية في الشمال.

كما شرح واقع المدارس التابعة للأبرشية وانشطتها والتطوير التربوي الذي تقوم به، ووضع الوزيرة كرامي في اجواء المبادرات التي قامت بها المطرانية بعد النزوح من سوريا والذي شمل لبنانيين وسوريين من مختلف الطوائف، وقد تعاونت القيادات الروحية والأمنية والإجتماعية من الطوائف كلها للعناية بهم.

وطلب المطران سويف من الوزيرة كرامي، "مؤازرة حقوق الجمعيات الإجتماعية التي تقدم خدمات اجتماعية وتربوية مجانية، وهي من الطوائف والمناطق اللبنانية كافة، وذلك لجهة معاودة الإفادة من دعم الحكومة لتستمر بالقيام برسالتها".

جمعية "سما": والتقت كرامي رئيسة جمعية "سما" ماريانا مختارة، واطلعت منها على مبادرات الجمعية ومنها مشروع G12++ وهو نموذج لتقويم على مستوى عالمي يشمل النازحين في اللغات والمهارات الحياتية وغيرها، واضعة إمكانات المشروع في خدمة التربية في لبنان وفي العالم.

اتحاد المستخدمين: ثم استقبلت رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين كاسترو عبد الله وتابعت معه مطالب المستخدمين في المدارس الرسمية وتأمين عيشهم بكرامة.

الثانوي المستقل: كما استقبلت كرامي وفدا من "لائحة الأستاذ الثانوي المستقل" مطالبا بـ"تقريب موعد انتخابات رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي"، مقدما تصورا يتعلق بسلسلة الرتب والرواتب واعتراضا على التدريس لخمسة ايام.