المركزية - إجتمعت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي ،مع المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) محمد ولد أعمر، وتسلمت منه دعوة للمشاركة في المؤتمر الذي تعقده المنظمة في العراق، وكان بحث في تعزيز التعاون بين الوزارة والمنظمة في مختلف الشؤون التربوية.

واعرب ولد اعمر عن استعداد الألكسو للوقوف إلى جانب الوزارة في كل ما يدعم مشاريعها وأولوياتها.

المطران سويف: ثم اجتمعت الوزيرة كرامي مع راعي أبرشية طرابلس وعكار للموارنة المطران يوسف سويف، واطلعت منه على مطلب المطرانية تأسيس كلية سلطانة السلام الجامعية التي تهدف إلى نشر فكرة الحوار بين الأديان ، وشرح أهمية إقامة هذه الكلية في الشمال.

كما شرح واقع المدارس التابعة للأبرشية وانشطتها والتطوير التربوي الذي تقوم به ، ووضع الوزيرة في اجواء المبادرات التي قامت بها المطرانية بعد النزوح من سوريا والذي شمل لبنانيين وسوريين من مختلف الطوائف، وقد تعاونت القيادات الروحية والأمنية والإجتماعية من الطوائف كلها للعناية بهم.

وطلب من الوزيرة مؤازرة حقوق الجمعيات الإجتماعية التي تقدم خدمات اجتماعية وتربوية مجانية، وهي من الطوائف والمناطق اللبنانية كافة، وذلك لجهة معاودة الإفادة من دعم الحكومة لتستمر بالقيام برسالتها.

جمعية سما: والتقت الوزيرة كذلك رئيسة جمعية سما، ماريانا مختارة، واطلعت منها على مبادرات الجمعية ومنها مشروع G12++ وهو نموذج لتقييم على مستوى عالمي يشمل اللاجئين في اللغات والمهارات الحياتية وغيرها، ووضعت إمكانات المشروع في خدمة التربية في لبنان وفي العالم.

اتحاد المستخدمين: ثم استقبلت رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان النقابي كاسترو عبد الله، وتابعت معه مطالب المستخدمين في المدارس الرسمية وتأمين عيشهم بكرامة.

الثانوي المستقل: كما استقبلت وفدا من لائحة الأستاذ الثانوي المستقل الذين طالبوا بتقريب موعد انتخابات رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، كما قدموا تصورا يتعلق بسلسلة الرتب والرواتب ، واعتراضا على التدريس لمدة خمسة أيام.