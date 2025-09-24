المركزية - حذّر النائب فيصل كرامي من "خطورة التصريحات الأخيرة للموفد الأميركي إلى لبنان، توم براك،" واصفًا إياها بأنها "تمثّل ضوءًا أخضر لإسرائيل لضرب لبنان في أي وقت".

ونفى في حديث إلى "صوت كل لبنان"، "صحة ادعاء براك بأن الحكومة اللبنانية لم تتخذ أي خطوات"، مؤكدًا أن "الحكومة اتخذت قرارًا جريئًا للغاية رغم المخاطر التي حملها على الداخل اللبناني، وقد تلقّاه المجتمع اللبناني بكل مكوناته بروح وطنية عالية".

ورفض اتهامات براك بشأن عدم قيام الجيش بمهامه، مشيدًا بـ"أداء المؤسسة العسكرية وتعاونها مع حزب الله جنوب الليطاني، وفقًا لما نصّ عليه اتفاق وقف إطلاق النار".

في سياق متصل، تحدّث كرامي عن لقائه بالموفد الملكي السعودي الأمير يزيد بن فرحان، واصفًا اللقاء بأنه "إيجابي وبنّاء"، مشيرًا إلى أن "السعودية تُشدّد على دعم الدولة والجيش، وتربط أي مساعدة للبنان بالإصلاحات المالية وحصرية السلاح وقرار الحرب والسلم".

ورفض المزاعم حول تبدل تموضعه السياسي، قائلًا: "منذ البداية، نحن منحازون للدولة، ولسنا في جبهة سنية بوجه جبهة شيعية. نؤمن بالحوار والوحدة الوطنية، وليس لدينا عداوات داخلية بل تباينات في الرؤى".