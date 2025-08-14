المركزية - زار وفد من "حزب الله"، وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي في مقر الوزارة في الأونيسكو يوم الثلاثاء الماضي.

‏ضم الوفد عضوي كتلة "الوفاء للمقاومة" النائببين إيهاب حمادة ورائد برو ومسؤول العلاقات العامة في التعبئة التربوية يوسف بسام.

وتناول البحث، وفق بيان الوفد، عددا من القضايا والمطالب التربوية التي تتصل بانطلاقة العام الدراسي القادم ومعالجة بعض الملفات التي تتصل بالطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين نزحوا من سوريا، والطلاب اللبنانيون الذين درسوا في أوكرانيا عبر "الأون لاين" واعتماد اللغة العربية في امتحانات الكولوكيوم، كذلك معالجة تأخّر صدور المعادلات الجامعية وشهادات الكولوكيوم.

كما تم بحث قضية طلاب المدارس اللبنانيين النازحين من سوريا عبر السماح لهم بالتسجيل في المدارس للعام الدراسي القادم رغم عدم وجود مستندات دراسية مع بعضهم.

وتطرق الاجتماع إلى تأثير العدوان الصهيوني الأخير على القطاع التربوي، وبالأخص التدمير الذي لحق بعدد من المدارس والثانويات وتلك التي بحاجة لإعادة الإعمار وترميم المتضرر منها،إضافةً إلى بعض النقاط المطلبية ومنها افتتاح متوسطة لاسا الرسمية ونقل مبنى ثانوية القصر الرسمية في الهرمل وملف التفرغ في الجامعة اللبنانية.

وأكدت وزيرة التربية أنها "تعمل على معالجة مختلف القضايا المطروحة، وأن فترة منع التوظيف لمدة خمس سنوات قد انتهت، وبالتالي فهي تعمل على تحويل المستعان بهم والمتعاقدين على حساب البلديات إلى متعاقدين نظاميين مع وزارة التربية واحتساب التكاليف المالية من ضمن موازنة الوزارة، وكذلك الاستفادة من فائض الناجحين في دورتي 2008 و2016 بعد إجراء دراسة للحاجات، على أن يكون التعليم أربعة أيام في الأسبوع، ولم يتم حسم الساعات الأسبوعية إذا كانت 18 أو 20 حصة".