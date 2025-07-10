المركزية - اختتمت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي ظهر اليوم جولتها التفقدية الجنوبية في مراكز الامتحانات للشهادة الثانوية العامة بفروعها الاربعة في يومها الثاني بمدينة صيدا بعدما استهلتها صباحا في مراكز مدينة صور .

ورافق الوزيرة كرامي في جولتها الجنوبية المديرالعام للتربية رئيس اللجان الفاحصة فادي يرق، المديرة العامة للتعليم المهني والتقني رئيسة اللجان الفاحصة المهنية هنادي بري والمستشار الاعلامي البير شمعون.

ورافقها في الجولة على المراكز محافظ النبطية بالانابة هويدا الترك، رئيس المنطقة التربوية في الجنوب أحمد صالح، رئيس المنطقة التربوية في النبطية أكرم ابو شقرا، رئيس مصلحة الامتحانات في التعليم المهني جوزف يونس وجمع من رؤساء المراكز والتربويين.

وفي صيدا، رافق الوزيرة الى جانب وفد الوزارة، رئيس المنطقة التربوية في الجنوب احمد صالح ورئيس الامتحانات في المنطقة ذيب فتوني. وقد شملت مراكز الامتحانات في ثانوية نزيه البزري الرسمية، متوسطة معروف سعد الرسمية، والكويتية.



وقالت كرامي في صيدا: "نحن صامدون بكل أشكال الصمود، لذلك زيارتي اليوم للجنوب العزيز على قلبي اردتها ان تكون رسالة الى الطلاب الذين يؤدون امتحانات الشهادة الثانوية الرسمية لاقول لهم باننا الى جانبهم ومعهم وفخورون بهم ونحن ايضاً معتمدون عليهم لتكون تأديتهم لهذه الامتحانات، ايضا بمثابة رسالة للعدو والصديق ولكل العالم بان لبنان بلد صامد وقوي وسيبقى اولاده وطلابه متمسكون باهم خزان لديهم الا وهو علمهم وقدراتهم وطاقاتهم التي تشهد لها كل البلاد اينما ذهبوا".



ونوهت بجهود القيمين على الامتحانات في المدارس التي جالت فيها والذين خططوا لتنفيذها، وكذلك اللجان في الوزارة التي وضعت الاسئلة والمدير العام ورئيس دائرة الامتحانات، كما شكرت المراقبين في المراكز لجهودهم والانجاز الذي حققوه.



واضافت:"حتى الطلاب لدى سؤالي لهم أجمعوا بابتسامات انهم مرتاحون "، آملة ان "تنسحب هذه الاجواء على الايام المتبقية من الامتحانات".



واوضحت كرامي "اما بالنسبة لعملية التصحيح، فانها ستكون بروحية الجدية والمسؤولية التامة"، مشيرة إلى أن "الفريق المسؤول عن التصحيح وضع توصيات واضحة بعد تقييم دقيق، وتم الأخذ بها بشكل كامل".

وقالت : "توجّهنا منذ البداية كان واضحًا، وهو أن نتعامل مع التحضير لهذه الامتحانات بأقصى درجات الجدية، فحرصنا على أن يُمنح الطلاب الوقت الكافي للدراسة، و أن تكون ملائمة لما تمكنوا من تغطيته في هذه المرحلة، وهذا ما حصل فعلاً. واليوم نتابع التصحيح بنفس هذه الروحية، مراعاة للعدالة والواقع التربوي".



وأشارت إلى أنها "حاولت اليوم زيارة بعض المناطق الجنوبية رغم صعوبة الحركة وانعدام الإحاطات الإعلامية اليومية"، مضيفة: "الطلاب في الجنوب يُجرون امتحاناتهم بإصرار رغم كل التحديات.



أمس كنت في بيروت وكان هناك مسيّرات،وكذلك اليوم في الجنوب ، لكن هذا لم يمنعنا من المتابعة، ولم يمنع الطلاب من تأكيد قدرتهم وصمودهم".



وعن تجربتها الشخصية، قالت: "عائلتي، والدتي ووالدي، كانوا نموذجًا في التماسك والالتزام. رغم الخوف، ورغم بقائنا أحيانا في الملاجئ، كانوا دائمًا ينقلون إلينا أهمية أن تبقى الدراسة أولًا. هذه الروح هي جوهر الهوية اللبنانية، وهي ما نُعيد تأكيده اليوم: أن اللبناني لا ينسى إرثه في الصمود، ولا يتخلى عن المعرفة حتى في أصعب اللحظات".



فتبنين والنبطية: وكانت الوزيرة ريما كرامي بدأت جولاتها الميدانية على مراكز الامتحانات الرسمية، من مدينة صور، بدءا من قانا إلى تبنين والنبطية.

المحطة الأولى، كانت في متوسطة قانا الرسمية، ثم متوسطة تبنين الرسمية في قضاء صور ثم انتقلت إلى ثانوية تبنين الرسمية ومعهد تبنين الفني الرسمي، فثانوية نزيه البزري في صيدا، ومتوسطة معروف سعد والثانوية الكويتية في صيدا.



وتحدثت الوزيرة كرامي في كل غرفة امتحان إلى المرشحين واطمأنت إلى ارتياحهم للمسابقات والأجواء الهادئة على الرغم من وجود المسيرات الاسرائيلية في الأجواء.



وعبرت عن فخرها واعتزازها ب"التحضيرات والاستعدادات التي قام بها المرشحون وأكدت أنهم على عادتهم في الأزمات يزدادون عزما وصمودا وتفوقا، ووجهت الشكر والتقدير إلى القوى الأمنية والعسكرية للجهود التي تبذلها وتوفير أجواء آمنة للامتحانات".

وقالت الوزيرة كرامي: بداية هي مناسبة لأعبر امام الطلاب في خلال الجولة في الجنوب بانني فخورة بهم ، وأعتبرهم قدوة لباقي الطلاب في لبنان ، مع العلم بأن البلاد مرت في ظروف صعبة وقاسية عانينا منها جميعا في لبنان، ولكن الظروف التي مرت على الجنوب في شكل خاص. ولا تزال الأوضاع استثنائية وتأخذ مستوى متقدما جدا من الصمود والقوة والقدرة على مواجهة اي شيء يقف بدربهم، وأعتبرهم قدوة لغيرهم من التلامذة، وأن مستقبل لبنان بين أيديهم ، فلبنان يفتخر بهم وبالعلم والتفوق الذي يحققونه في مجال التعليم على الرغم من كل الوجع والصعوبات التي تواجهنا، وبالتالي نحن نعطي هذا الشيء اولوية ونبرهن باقلامنا وكلماتنا، وان شاء الله بالآفاق التي تفتح للشهادة بتخرّجهم جميعا معتزين بها والدولة التي تعتز ايضا بالشهادات التي تم إنجازها بطريقة منظمة وف ظل ظروف استثنائية".



ووجهت كرامي الشكر "للعاملين في وزارة التربية والإدارة والدوائر التربوية في المناطق ورؤساء المراكز والمراقبين على إنجاح هذه الامتحانات". وقالت: "للأسف في خلال جولتنا سمعنا صوت المسيرات فوق المراكز، وهذا شيء محزن وقاس، وعلى الرغم من صعوبته، فإننا نثبت مرة ثانية أننا نحن ورغما عن العدو قادرون ومستمرون وكل يوم نثبت وجودنا معا، ونقوم بهذا الواجب الوطني ان كنا أساتذة ورؤساء مراكز ومراقبين وطلابنا نقوم بهذه الخطوة الأساسية لمستقبلهم".



وردا على سؤال قالت الوزيرة كرامي بان "وزارة التربية هي ليست ضد الطلاب أبدا، بل الوزارة مع الطلاب وقد حاولت بقراراتها أن تحمي الشهادة وعندما تنجحون ستقولون نحن خرجنا بشهادة ترفع الرأس ، ونبرهن لكل البلاد. ونحن كوزارة أيضا سنبرهن لكل البلدان التي حولنا وبصورة خاصة العدو الاسرائيلي بان اولادنا قادرون، وأولادنا ودولتنا قادرون على تحقيق حد ادنى من الانتظام على الرغم من كل شيء. لان هذه الشهادة تتم بوقتها وتكون عندها متمتعة بصدقية عالية ، وتشمل موضع فخر وتعتزون بها في الأيام القادمة".

واضافت: قمنا بدراسات وباتصالات وأخذنا من كافة المناطق اللبنانية نماذج اما في المناطق المتضررة في الجنوب فقد تواصلنا مع كل مدرسة ومدرسة وتواصلنا مع رؤساء المناطق التربوية ومديري المدارس وتشاورنا، لنصل إلى ما نحن عليه. لذلك ونحن نعرف ان هناك جهدا ولكن المسابقات ليست معدة للتعجيز او تشعروا ان يطلب منكم شيء غير وراد بل هي متناغمة مع المجهود الذي وضع من جانبكم".

وعن تجربتها الشخصية، قالت: "عائلتي، والدتي ووالدي، كانوا نموذجًا في التماسك والالتزام. رغم الخوف، ورغم بقائنا أحيانا في الملاجئ، كانوا دائمًا ينقلون إلينا أهمية أن تبقى الدراسة أولًا. هذه الروح هي جوهر الهوية اللبنانية، وهي ما نُعيد تأكيده اليوم: أن اللبناني لا ينسى إرثه في الصمود، ولا يتخلى عن المعرفة حتى في أصعب اللحظات".