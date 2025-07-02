المركزية - إجتمعت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي مع وفد كبير من الجهات المانحة والداعمة للتربية، ضم ممثلين عن كل من الإتحاد الأوروبي، بريطانيا، سويسرا، ألمانيا، الوكالة الفرنسية للتنمية، واليونيسف، وتم عرض لكل مشاريع الدعم المادي المخصص للتربية الذي تم تقديمه في خلال العام الحالي من طريق دعم الصندوق الإئتماني المخصص لدعم التربية TREF، وتم الإطلاع على حاجات الوزارة في ظل الصعوبات التي يمر بها لبنان، وشكرت الوزيرة جميع المانحين والداعمين، ووضعتهم في سياق الأولويات التي تحتاجها التربية راهنا وفي الفترة المقبلة.

اليونسكو: ثم اجتمعت الوزيرة مع وفد من المكتب الإقليمي لليونسكو، وكان بحث في متابعة المشاريع المشتركة، وذلك في إطار التعاون بين الوزارة واليونسكو لتحسين نوعية التعليم، وتمت مناقشة آلية إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، والإستراتيجية الوطنية للتعليم الأخضر وهي نتيجة الشراكة بين اليونسكو من جهة والوزارة والمركز التربوي للبحوث والإنماء من جهة ثانية، وتم التطرق الى الخطوات المحققة مع الشراكة العالمية للتربية سيما وأن اليونسكو تمثل الشريك الإداري للوزارة في هذه المبادرة، وتمت مناقشة مشاريع تربوية تتعلق بتطوير القدرات العلمية للشباب.

مدارس الأطراف: ثم اجتمعت الوزيرة كرامي مع وفد من نقابة المدارس الخاصة في الأطراف برئاسة ربيع بزي، وتناول البحث، مطالب مدارس الأطراف خصوصا تلك الواقعة تحت نيران العدوان الإسرائيلي، وموضوع الإمتحانات الرسمية والمناهج التربوية الجديدة إضافة إلى موضوع المدارس شبه المجانية ومعاناتها لجهة رفع مساهمات الدولة، كما بحث الوفد في تغذية صناديق التعويضات والتقاعد لأفراد الهيئة التعليمية للمدارس الخاصة، وفي موضوع الأقساط المدرسية، وتسريع المعاملات في الوزارة والمناطق التربوية.

مجلس التعليم العالي: بعد ذلك ترأست الوزيرة كرامي الإجتماع الدوري لمجلس التعليم العالي في حضور الأعضاء والخبراء والمستشارين، كما حضر نقيب المهندسين في لبنان فادي حنا.

وتمت في بداية الإجتماع جولة افق في العديد من المواضيع أبرزها العمل القائم لتعزيز الكادر البشري في المديرية العامة للتعليم العالي لتمكينها من تسريع المعاملات، والعمل على وضع دليل مرجعي للمتطلبات الواجب توافرها لدى كل جامعة للتقدم بأي طلب إضافة إختصاص أو تجديد اعتراف أو فتح فرع جغرافي، والعمل أيضا على استخدام برنامج معلوماتي لمتابعة سير المعاملات وتوفير الجهد على المواطنين والموظفين في تعقب سير المعاملات، وتمت الإشارة إلى المراحل التي قطعها استخدام نظام بلوكتشاين للطلاب والشهادات والمصادقات والمعادلات.

وشددت الوزيرة على بلورة مسار واضح لسير المعاملات التزاما بالمعايير والقوانين والنصوص الناظمة.

وعرضت مع نقيب المهندسين موضوع التنسيق والمواءمة بين لجنة مزاولة المهنة وإدارة التعليم العالي ولجان المعادلات، وتم التأكيد على تعميق التواصل على المستويات كافة التي تتشارك فيها النقابة مع الإدارة للمحافظة على قيمة الشهادات ومستواها، وعبر النقيب عن الإستعداد لترسيخ التعاون بكل مسؤولية.

بعد ذلك درس المجلس جدول الأعمال واتخذ التوصيات المناسبة لكل طلب.