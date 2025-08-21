المركزية - إجتمعت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي مع فريق العمل في كلية التربية في الجامعة اللبنانية برئاسة عميد الكلية خليل جمال، الذي يخطط لإعداد وتدريب المديرين المكلفين بإدارة المدارس والثانويات الرسمية والمرشحين للإدارة، وذلك بما يتلاءم مع المهام المتجددة المطلوبة من المدير، وما يلبي متطلبات المناهج التربوية التي يتم تجديدها راهنا.

رابطة اللبنانية: ثم استقبلت كرامي الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية المنتخبة حديثا برئاسة يحيى الربيع، في حضور مستشار الوزارة لشؤون التعليم العالي والجامعة اللبنانية عدنان الأمين.

وهنأت الوزيرة الرابطة ورئيسها على الثقة التي منحهم إياها أساتذة الجامعة، متمنية لهم النجاح في مهامهم والتعاون من أجل متابعة المسيرة التصاعدية للجامعة اللبنانية وتحقيق أعلى المراتب في التصنيفات العالمية.

وادي خالد: ثم استقبلت الوزيرة كرامي النائب محمد سليمان والنائب السابق جمال اسماعيل مع وفد من قرى العشائر، واطلعت منهم على مطالبهم المتعلقة بالمدارس مناطقهم وحاجاتها التربوية لتتمكن من القيام برسالتها وخدمة أبناء المنطقة.