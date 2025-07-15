المركزية - جالت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي في اليوم الأخير لامتحانات الثانوية العامة بفروعها الأربعة في متوسطة الليلكي الرسمية يرافقها رئيس المنطقة التربوية في جبل لبنان جيلبير السخن والفريق الإعلامي في الوزارة، وعاينت محيط المدرسة المهدم وجالت في الصفوف التي سقط زجاج واجهاتها ونوافذها وتم استبداله بالنايلون .

كما تفقدت مدرسة فرن الشباك المختلطة المتوسطة الرسمية ، ومن ثم ثانوية الشيخ عبد الله العلايلي في كورنيش المزرعة ، وتحدثت إلى المرشحين الذين عبروا عن رضاهم عن الأسئلة بصورة عامة ، فيما شكى البعض منهم من أسئلة محددة في مادة معينة ، وشرحت لهم كيف أن المصححين يأخذون في الإعتبار مدى تجاوب المرشحين مع كل سؤال ويضعون علامة الإستلحاق للمادة في أي فرع من فروع الثانوية العامة بعد درس كل المعطيات .

وكانت الوزيرة في كل صف تهنىء المرشحين على استعداداتهم وتحضهم على بذل الجهد لأنهم سيحملون شهادة يعتزون بها وتشكل جواز عبورهم المريح نحو الجامعات في الداخل والخارج.

وأكدت الوزيرة كرامي أن "الصعوبات التي مر بها المرشحون خصوصا في المناطق المستهدفة والمتضررة والمنكوبة لن تمنعهم من النجاح والتفوق "، مشددة "ان لا احد يمكنه ان يكسرنا وإن العدو الإسرائيلي مهما هدم فإنه لن ينال من عزيمتنا ".

وفي ثانوية العلايلي عاينت المرشحين من ذوي الإحتياجات الخاصة والصعوبات التعلمية الذين يحتاجون إلى تكييف المسابقات لتتلاءم مع اوضاعهم او يحتاجون إلى معلم ليكتب عنهم لأسباء تتعلق بالإعاقة وعسر الكتابة او ضعف النظر .

وفي نهاية الجولة تحدثت الوزيرة إلى الإعلاميين فقالت :

"أنا فخورة بالمرشحين كثيرا، واعرف الوجع الموجود في قلوب اللبنانيين وفي قلوب التلامذة بصورة خاصة ، وانا اعتبرهم أبطالا يبرهنون لكل العالم بأننا نصمد بطرق عدة ونفتح الآفاق لمستقبلنا ، وكلنا أمل بأنهم أي تلامذتنا سيفتحون لنا باب المستقبل المشرق والأفضل بمثابرتهم وتعبهم . وليس سهلا عليهم مطلقا ان يقوموا بالعمل الذي يقدمونه ، ولكني واثقة بقدراتهم وبصلالبتهم ، وقد اخبرتهم أننا أجيال متعاقبة نمر بهذا البلد وقد عانينا من حروب وظروف صعبة ،وبرهنا للجميع قدرتنا على الإستمرار والتقدم ، وهم اليوم سيحملون الراية ويتابعون المسيرة من دون ان يوقفهم احد ".

وقالت ردا على سؤال حول تسهيل التصحيح والدورة الإستثنائية :

"نعم هناك دورة استثنائية ، وقد قلت للتلامذة الذين حدثوني معبرين عن مطالبهم وعن شخصياتهم القيادية المميزة ، إنني لن أقول أننا سنتساهل في التصحيح بعد كل التعب الذي بذلوه ، بل أن الإمتحانات جاءت عادلة ومناسبة لاستعدادهم ، وهذا هو السياق العلمي الذي يحدث عادة ، ولكننا من خلال المصححين ندرس نتائج التصحيح التي تظهر مدى جهوزية كل مرشح وبالتالي جميع المرشحين بناء لمعايير تربوية ، وعندنا آلية في نظام الإمتحانات تدرس النتائج قبل إعلانها وتنظر اللجنة العليا للامتحنات إذا كان هناك ما يستدعي اخذه في الإعتبار من إجراءات إضافية ، لكي تعكس هذه الإمتحانات المهارات الموجودة من جهة وتوائم الظروف من جهة ثانية ، ونحن لن نتردد في اتخاذها ".

والتقت الوزيرة كذلك الأهالي أمام كل مركز من مراكز الإمتحانات التي تفقدتها ، وتحدثت إليهم وطمأنتهم إلى حسن تعاطي المرشحين مع الأسئلة ، وهنأتهم على جهودهم وصبرهم على الصعوبات ودعم أولادهم لكي يستعدوا وينجحوا ويتفوقوا ، وأن الوزارة وفريق الإمتحانات يسهر على ان تكون هذه الإمتحانات عادلة ومنصفة للجميع ، وتشكل الشهادة اللبنانية وثيقة نعتز ونفخر بها . ووجهت الشكر لفريق عمل الامتحانات والقوى الامنية والعسكرية ولجميع العاملين لإنجاحها .