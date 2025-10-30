المركزية - عقدت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي اجتماعا عبر تطبيق تيمز مع عدد من مديري المدارس والثانويات الرسمية المشاركة في الحملة الوطنية لدعم المدرسة الرسمية، تم فيه التركيز على التقييم التشخيصي الذي شمل جميع تلامذة الصفوف التاسع والعاشر والثاني عشر في المدارس والثانويات الرسمية.

بدأت الوزيرة بالتأكيد على أهمية الشراكة بين الوزارة ومديري المدارس والثانويات، واعتبرت أن اختيار المديرين المشاركين في الحملة جاء بناءً على دورهم القيادي والمبادر. وأشارت إلى أن الهدف الأساسي هو الحوار والاستماع إلى آراء الحضور حول التقييم التشخيصي الذي أُجري للطلاب في الصفوف الانتقالية.

وتحدثت عن التحديات التي واجهت الوزارة في تنفيذ التقييم، وأكدت على الاستفادة من التجربة واستخلاص الدروس لتحسين الأداء مستقبلاً.

واوضحت الوزيرة انها تسلمت تقريرا من فريق عملها ، وأنه أصبح لدى الوزارة بيانات يمكننا استثمارها لتحسين الاداء في الوزارة لخدمة المتعلمين بشكل افضل .

وفتحت الوزيرة المجال لمداخلات المديرين واجابت عن أسئلتهم مشيرة إلى أن الهدف من التقييم التشخيصي هو إدخال ثقافة التشخيص في المدارس والتعرف الى قدرات المتعلمين كاساس لتصميم تدخلات تناسب جهوزيتهم للتعلم، وأن الوزارة كانت مضطرة للعمل ضمن إمكاناتها المحدودة. ودعت الى الاستفادة من نتائج التقييم في تطوير العملية التعليمية.

وتحدثت الوزيرة عن أهمية جمع الملاحظات التقنية مثل الأخطاء المطبعية واللغوية في المسابقات، وطلبت من الحضور إرسالها ليتم جمعها وتحليلها لاحقاً. أكدت أن الوزارة أعدت تقريراً مفصلاً بناءً على الملاحظات الواردة من الميدان، وأن الدرس المستفاد هو ضرورة التحضير والاستعداد في شكل أكبر عند تنفيذ مبادرات غير اعتيادية.

وأكدت الوزيرة أن الهدف من التقييم التشخيصي ليس الحكم على الطلاب أو المدارس، بل تحديد نقاط القوة والضعف للعمل على تحسينها. وشددت على أهمية استمرار الحوار مع الميدان، والاستفادة من كل الملاحظات لتطوير العملية التربوية.

واوضحت ان الأسئلة جاءت من مصادر عدة ومنها من مؤسسات تربوية خاصة مشهود لها بتميزها وبانها تتبنى المنهاج اللبناني تم وضعها بتصرف المركز التربوي للبحوث والإنماء ، وتم قياس المهارات حتى من خلال طرح أسئلة من دروس غير مطلوبة ، مؤكدة ان الوزارة سوف تستفيد من نتائج التقييم كما يستفيد المركز التربوي وكل معلم واستاذ لجهة معرفة مستوى أداء وجهوزية كل تلميذ .

ولحظ عدد من المديرين انها المرة الأولى التي يتم فيها هذا التشخيص وانه يأتي من ضمن خطة رائعة قائمة على البيانات ومن ضمن رؤية إستراتيجية .

واعتبرت الوزيرة أن عددا من الأخطاء حدث نتيجة ضيق الوقت والموارد، وأكدت أن الوزارة ستستفيد من هذه التجربة لتطوير العمل مستقبلاً. كما شددت على أن الهدف هو بناء ثقافة تشخيصية في المدارس، وليس فقط إجراء امتحان لمرة واحدة.

واكدت ردا على سؤال ان التحول الرقمي سيكون أمرا واقعا لجهة إدخال العلامات والعمل الإداري والتربوي ، وكشفت انها تعمل على تنظيم اجتماع للروابط مع وزير المالية من اجل تصحيح الوضع الوظيفي لأفراد الهيئة التعليمية .

جمعية كياني: ثم اجتمعت الوزيرة كرامي مع رئيسة جمعية كياني السيدة نورا جنلاط على رأس وفد ضم النائب الأستاذ أكرم شهيب وعدد من المسؤولين عن مدارس كياني . واطلعت من السيدة جنبلاط على عمل هذه المدارس ورسالتها وانشطتها لجهة تامين التعليم للتلامذة النازحين وغير اللبنانيين من جنسيات اجنبية متعددة ، وضرورة تسريع لإجراءت الإدارية لتسهيل عملها التربوي والإجتماعي .

رازي الحاج: واستقبلت الوزيرة كرامي النائب رازي الحاج وعرضت معه القضايا التربوية لمنطقته، كما تم التطرق إلى تعليم النازحين واجابت على تساؤلات تتعلق بالخشية من إعادة تسجيلهم، وبحثا كذلك في موضوع التشريعات الواجب تطويرها وتعديلها لتسهيل عمل المعادلات والمصادقات في الوزارة.