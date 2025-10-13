المركزية - استقبلت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي وفدا من نقابة الممرضات والممرضين في لبنان برئاسة النقيبة عبير علامة، وتم البحث في تعزيز المهنة وتعزيز التخصص في التمريض وتسهيل اجراء المعاملات العائدة لأصحاب الاختصاص.

جبور: بعد ذلك اجتمعت الوزيرة مع نائب عكار جيمي جبور وتم البحث في حاجات مدارس عكار . كما تم استعراض الأوضاع في المنطقة في ظل عودة الكثير من العائلات السورية إلى بلادها.

التقدمي: واجتمعت كذلك مع وفد من الحزب التقدمي الاشتراكي ضم النائب أكرم شهيب وأمين السر العام ظافر ناصر ، ومفوض التربية سمير نجم. وتناول البحث حاجات المدارس في المنطقة. وملء الشواغر الإدارية والأكاديمية في المدارس الرسمية.

الخير: ثم استقبلت الوزيرة كرامي النائب أحمد الخير وعرضت معه قضايا تربوية عائدة لمنطقة المنية الضنية، وخصوصا لجهة العمل على تأمين مبان مدرسية حيث هناك حاجة إليها.

جمعية LOST: واجتمعت الوزيرة كرامي مع رئيس جمعية LOST الدكتور رامي اللقيس على رأس وفد من الجمعية واطلعت منهم على الأنشطة والدعم الذي تقدمه الجمعية للمدارس والثانويات الرسمية لجهة دورات التدريب والمكتبات المدرسية وقد بلغ عددها في المرحلة الأولى 11 مكتبة مدرسية، فيما تبلغ المرحلة الثانية 40 مكتبة سوف يتم تسليمها بحسب لائحة تعدها الوزارة لهذه الغاية.

وعبرت الوزيرة عن تقديرها الكبير للدعم الذي تقدمه الجمعية للمدارس الرسمية مؤكدة ان التعليم الرسمي ليس مسؤولية الدولة وحدها بل مسؤولية المجتمع ايضا، وشكرت اللقيس والجمعية على احتضان المدارس الرسمية ودعمها مشيرة إلى أنها سوف تزود الجمعية بلائحة المدارس والثانويات الرسمية التي لا تتوافر لديها مكتبات.

بلدية مجدلبعنا: واستقبلت الوزيرة وفدا من بلدية مجدلبعنا واطلعت منهم على مطلبهم بإضافة طابق على المبنى القائم للمدرسة الرسمية، لكي يتمكن من استقبال التلاميذ الذين تزايد عددهم.

بلدية مجدليا: كذلك استقبلت الوزيرة وفدا من بلدية مجدليا الشوف، الذي عرض وضع المدرسة الثانوية الرسمية الموجودة ، وطالبوا ببناء جديد يتسع للمدرسة وللثانوية، لان اقرب ثانوية من البلدة هو في بيصور وهناك مسافة طويلة للوصول اليه.