وجّه رئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي، رسالة إلى المسؤولين طالباً منهم "اتخاذ القرارات اللازمة لحماية لبنان ولدرء المخاطر عنه، لأن الوقت اليوم هو للقرارات المصيرية قبل فوات الأوان".

وقال كرامي في منشور عبر حسابه على "أكس": "تناقلت وسائل إعلامية محلية وعربية مرموقة عن وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، قوله إن المملكة لن تساعد لبنان ما لم تتحمّل الدولة مسؤولياتها في إدارة الأمن والسلاح.

هذا الكلام يحمل في طيّاته الكثير من الخطورة، وهو واضح ولا يحتاج إلى تفسير. ويتطلب منا جميعًا أن نضع مصلحة لبنان فوق كل اعتبار، كما يفرض على المسؤولين اللبنانيين المنتخبين في كل المؤسسات الدستورية اتخاذ المواقف والقرارات اللازمة لحماية لبنان ودرء الأخطار المقبلة، والتي تعادل الجحيم.

وإنني أرى من واجبي أن أصارح الجميع بأن الوقت اليوم هو وقت اتخاذ قرارات مصيرية قبل فوات الأوان، وإنّ جلّ أصحاب القرار ليعلمون صدق نوايانا، وخطورة ما نحذّر منه".