المركزية - كتب النائب فيصل كرامي على منصة "اكس": "لمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، أتقدّم بأحرّ التهاني إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وإلى الشعب السعودي الشقيق، سائلاً الله أن يديم على المملكة عزّها وأمنها وازدهارها.

إن المملكة، التي خطّت بأفعالها صفحات مشرفة ومشرقة في تاريخ الأمة، تثبت يوماً بعد يوم أنّها سندٌ للحق وركيزة استقرار في المنطقة والعالم، وأنّ مواقفها الثابتة في نصرة القضايا العربية والإسلامية، وفي مقدّمها قضية فلسطين التي قادت مبادرتها الأممية الى اعتراف عشرات الدول بدولة فلسطين، ستبقى شاهداً على ريادتها وقيادتها الحكيمة. كل عام والمملكة قيادةً وشعباً بخير.".

