Sep 6, 2025 2:35 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

كرامي: المرجعيّة الوحيدة لحمل السلاح هي الدولة والجيش هو الضامن الشرعي وثقتنا بمؤسساتنا ثابتة ودورها مركزي في حماية الوطن ووحدة أرضه ونرفض تعريض البلد لأيّ أزمات لا تحمد عقباها أو لحرب أهليّة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o