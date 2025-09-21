التقت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي وبدعوة من عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل ابو فاعور مديري الثانويات والمدارس والمعاهد الرسمية في راشيا والبقاع الغربي في مركز كمال جنبلاط الثقافي الاجتماعي في راشيا.بحضور النائب أكرم شهيب، رئيس لجنة التربية النيابية النائب حسن مراد والنائب الدكتور غسان سكاف وأمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر وكيل داخلية البقاع الجنوبي في الحزب التقدمي الاشتراكي عارف ابو منصور، مديرة مكتب الوزيرة كرامي الأستاذة مايا مداح والسيد فهمي كرامي والأساتذة أمل شعبان، مازن الحسنية والدكتور وسام غازي ومهى ظاهر، مدير مكتب النائب وائل ابو فاعور الأستاذ علي اسماعيل، مديري ثانويات ومدارس ومعاهد وفعاليات تربوية.

من جهته تحدث ابو فاعور مستعرضا الواقع التربوي ولفت الى ان الهدف الاساسي من اللقاء هو الإستماع المباشر الى المشاكل والقضايا التربوية من مديري الثانويات والمدارس والمعاهد الرسمية، ليتسنى للوزيرة كرامي الإطلاع عليها والعمل على معالجتها، شاكرا لها حضورها واهتمامها.التقت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي وبدعوة من عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل ابو فاعور مديري الثانويات والمدارس والمعاهد الرسمية في راشيا والبقاع الغربي في مركز كمال جنبلاط الثقافي الاجتماعي في راشيا.بحضور النائب أكرم شهيب، رئيس لجنة التربية النيابية النائب حسن مراد والنائب الدكتور غسان سكاف وأمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر وكيل داخلية البقاع الجنوبي في الحزب التقدمي الاشتراكي عارف ابو منصور، مديرة مكتب الوزيرة كرامي الأستاذة مايا مداح والسيد فهمي كرامي والأساتذة أمل شعبان، مازن الحسنية والدكتور وسام غازي ومهى ظاهر، مدير مكتب النائب وائل ابو فاعور الأستاذ علي اسماعيل، مديري ثانويات ومدارس ومعاهد وفعاليات تربوية.

من جهته تحدث ابو فاعور مستعرضا الواقع التربوي ولفت الى ان الهدف الاساسي من اللقاء هو الإستماع المباشر الى المشاكل والقضايا التربوية من مديري الثانويات والمدارس والمعاهد الرسمية، ليتسنى للوزيرة كرامي الإطلاع عليها والعمل على معالجتها، شاكرا لها حضورها واهتمامها.

النائب حسن مراد قال في مداخلته:” نحن جاهزون للاستماع الى ملاحظاتكم ومن ثم التشاور في شؤون القضايا التربوية ، لافتا الى انه حصل لقاء سابق مع الوزير عباس الحلبي خلال مؤتمر تربوي في مجلس النواب حيث لم يكن هناك رئيس للجمهورية في حينها، ومن ثم وقعت الحرب فحصل تقصير، ولكن سوف تكمل معالي الوزيرة هذه الخطة ونحن في لجنة التربية النيابية سنضع بتصرف وزارة التربية كل امكانياتنا وقدراتنا، لافتا الى انه ستجري دراسة اقتراح القانون 515 والتعديلات فيه، لان هناك ظلما بعيدا عن المدارس الرسمية خصوصا لجهة الأقساط المرتفعة في المدارس الخاصة والعشوائية في هذه الظروف الصعبة، وختم بشكر وزيرة التربية والنائب ابو فاعور.

الوزيرة كرامي شكرت النائب ابو فاعور على دعوته وعلى الفرصة التي أتيحت للجلوس مع المديرين ومع نواب المنطقة مشيرة الى ان من أولويات عملها منذ استلام الوزارة هو الإستماع الى الهيئة التعليمية ونظمت اياما مفتوحة، مع وجود خط ساخن مباشر على مكتبها الخاص من اجل الإطلاع على الأولويات التربوية، واليوم نستكمل رصد المشاكل التربوية في هذا اللقاء.

وبعد ان استمعت الوزيرة كرامي الى مداخلات عدد من مديري المؤسسات التربوية، أوضحت الوزيرة كرامي خطة الوزارة لجهة معالجة تلك القضايا التربوية وتطوير آليات العمل وتفعيل جودة التعليم ، اضافة الى توضيح بعض النقاط التي طرحت.

وكان النائب ابو فاعور قد أقام غداء تكريميا للوزيرة كرامي في مطعم ليالي وادي التيم حضره نائب رئيس مجلس النواب الأسبق إيلي الفرزلي، والنواب غسان سكاف، حسن مراد، أكرم شهيب، الياس اسطفان، شربل مارون، المطران جوزف معوض، الاب ابراهيم سعد ممثلا المطران الياس الكفوري قائد منطقة البقاع في قوى الأمن الداخلي العميد نديم عبد المسيح، مستشار الرئيس سعد الحريري للشؤون الدينية الشيخ علي الجناني، امين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر، مدير عام تعاونية موظفي الدولة الأستاذ نزيه حمود، مديرو الثانويات وفعاليات تربوية.