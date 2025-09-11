تقديس الشاب كارلو أكوتيس عكس فرحاً لدى اللبنانيين وخصوصاً لدى الشباب الذين أعدّوا لهذا الحدث منذ سنوات. وفي السياق، صدر في كنيسة بادري بيو – جل الديب، كتيب خاص بالقديس كارلو أكوتيس يضم:

• تساعية جديدة للقديس،

• مسبحة خاصة باسمه،

• نبذة عن سيرة حياته باللغة العربية، مع صلوات وأقوال للقديس.

جاء إصدار الكتيب نتيجة دراسة معمقة لمدة خمس سنوات عن حياة القديس كارلو أكوتيس، بمشاركة مجموعة من الكهنة والشباب والشابات من لبنان وخارجه، تحت إشراف الأب طوني فريحة والشاب جان إيف راضي، ليكون مرجعًا روحيًا وتعليميًا لكل من يرغب في الاقتراب من حياة القديس وتعاليمه.

وللذكر، كنيسة بادري بيو تحتوي على أول ذخيرة للقديس كارلو أكوتيس وصلت إلى لبنان مباشرة بعد تطويبه، من خلال المطران سيزار إسايان. وببركته ورعايته، تجوّلت هذه الذخيرة في لبنان بين الكنائس والمدارس واللقاءات الشبابية المسيحية مع أصدقاء القديس في لبنان، وتمت مشاركة الأحداث واللقاءات عبر الصفحة الرسمية للقديس على إنستغرام باللغة العربية: @carloacutis_lebanon.