يسيطر طقس صيفي معتدل خلال اليومين القادمين حيث تكون درجات الحرارة ضمن معدلاتها في المناطق الساحلية والجبلية واعلى منها في المناطق الداخلية، ومن المتوقع ان تتأثر المناطق الداخلية بكتل هوائية حارة اعتباراً من يوم الثلثاء تؤدي الى ارتفاع بدرجات الحرارة.

وأفادت مصلحة الأرصاد الجوية بأن معدل درجات الحرارة لشهر حزيران: بيروت بين ٢٢ و ٣٠، طرابلس بين ٢٠ و ٢٩، وزحلة بين ١٦و ٣٢ درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد:

غائم جزئياً مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية واستقرارها في الداخل ، يتكون الضباب الكثيف على الجبال المتوسطة حيث تسوء الرؤية كما تنشط الرياح أحياناً شمال البلاد.

الإثنين:

غائم جزئياً و دون تعديل يذكر في درجات الحرارة مع نسبة رطوبة مرتفعة على المستويات المنخفضة حيث يتكون الضباب الكثيف صباحاً و مساءً.

الثلثاء:

قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في الداخل بحيث تتخطى معدلاتها كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر كما يتكون الضباب على مستويات منخفضة.

الأربعاء:

صافٍ اجمالاً مع ارتفاع اضافي وطفيف بدرجات الحرارة خاصة في الداخل (فوق معدلاتها بحدود ال ٥ درجات في الداخل) كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة مع ضباب على المرتفعات .