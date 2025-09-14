فازت كتلة "شباب المستقبل" برئاسة "البرلمان الشبابي"، مع انتخاب مرشحها زياد المصري رئيساً، في الجلسة العامة الأولى، التي انعقدت في فندق موفنبيك – بيروت، بإشراف مركز رشاد للحوكمة الثقافية في مؤسسة "أديان".

وسبق الجلسة الإعلان عن تحالف شبابي جامع بين كتل "شباب المستقبل"، "لبنانيون"، "الشباب التقدمي" و"لبنان أولاً"، أكد الالتزام بالعمل تحت راية المصلحة الشبابية، وتحت سقف الثوابت الوطنية التي حددها خطاب القسم لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، باعتبارها ثوابت جامعة لكل اللبنانيين.

وحقق التحالف إلى جانب فوز المصري برئاسة المجلس، انتخاب بلال الحلبي نائباً للرئيس، وعمر الحوت أميناً للسر، إلى جانب الفوز بـ 9 لجان من أصل 10، من بينها 4 لجان لكتلة "شباب المستقبل"، هي: المال والموازنة، الاتصالات والتواصل، الشباب والرياضة، التربية الوطنية.