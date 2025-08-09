Aug 9, 2025 4:44 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

وزير العدل عادل نصّار : "الجيش اللبناني يقدّم شهداء أبطالًا جددًا فداءً للوطن. تحية وفاء وإجلال لأرواحهم، وتعازينا القلبية لعائلاتهم الصابرة"

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o