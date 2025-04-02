زار عميد السلك القنصلي قنصل عام سنغافورة الفخري جوزيف حبيس، وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي لتهنئته بمنصبه الجديد، وسلمه كتاب تهنئة أيضا من وزير خارجية سنغافورة الدكتور فيفيان بالاكريشنان.

وأكد الكتاب "العلاقات الديبلوماسية المتينة بين سنغافورة ولبنان التي ازدهرت منذ تأسيسهما عام 1969".

وأفاد المكتب الإعلامي لحبيس بأن "اللقاء كان مناسبة تداول فيه حبيس ورجي بشؤون العمل القنصلي والمساعدات الوطنية التي قام بها القناصل في الظروف، التي مر ويمر فيها لبنان على الصعد كافة مع الدول التي يمثلونها والتعاون الكامل مع وزارة الخارجية".

وأشار حبيس إلى أن "السلك القنصلي الفخري وأعضاءه سيتعاونون وينسقون بتوجيهات الوزير رجي من أجل توثيق العلاقات اللبنانية والديبلوماسية والوطنية والعلاقات مع الدول التي يمثلها القناصل، لمصلحة لبنان".

ولفت البيان إلى أن "رجي اقترح أن يعقد لقاء مع جميع أعضاء القناصل في موعد يريد تحديده لاحقا".