المركزية –يطلق النائب القسيس ادكار طرابلسي كتابيه الجديدين "مشيئة الله لحياتنا هل نطلبها وهل نقدر ان نعرفها" و "طريق الحق رأي في السيادة والسلطة " عند السادسة من مساء الرابع من الشهر المقبل – تشرين اول – من مسرح بيت الطبيب ، أوتوستراد التحويطة فرن الشباك في حضور نيابي وسياسي واعلامي .

في برنامج الاحتفال كلمات لكل من : الزميل حبيب يونس ، القسيس صموئيل خراط ، وزير الداخلية السابق زياد بارود ، فالنائب طرابلسي الذي خصص ريع الاحتفال مناصفة لدعم مجلة "رسالة الكلمة" لمناسبة مرور عشرين عاما على تأسيسها . والعمل الخيري لوقف الكنيسة الانجيلية .

