Apr 24, 2025 6:59 PMClock
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كبير مسؤولي شؤون الشرق الأدنى في الخارجية الأميركية: نحث سلطات سوريا على اتباع سياسات تعزز السلم الأهلي والوحدة كما نريد أن نرى المتسببن في أحداث الساحل يحاسبون

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