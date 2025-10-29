المركزية - زار النائب كريم كبارة مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام في دار الفتوى في طرابلس، حيث تم التباحث في آخر المستجدات والتطورات الراهنة ، إلى جانب الأوضاع الاجتماعية والمعيشية التي تمر بها مدينة طرابلس.

وتناول اللقاء سبل دعم الأهالي في ظل الأزمات المتراكمة، والتأكيد على تعزيز التعاون والتكامل بين المرجعيتين النيابية والدينية، بما يخدم مصلحة المدينة وأبنائها.

كما شدّد الجانبان على ضرورة الحفاظ على السلم الأهلي، ورفض كل أشكال التحريض والانقسام، مؤكدين أن المرحلة تتطلب أعلى درجات الوعي والمسؤولية الوطنية والاجتماعية".