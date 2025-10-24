المركزية - ناقش النائب كريم كبارة في خلال سلسلة من اللقاءات والاستقبالات في مكتبه في طرابلس، مع عدد من المواطنين والوفود الأهلية مختلف الحاجات المعيشية والخدماتية التي تعاني منها المدينة، في ظل تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.

وفي تصريح على هامش اللقاءات، قال النائب كبارة: "إذ يتطلع أبناء طرابلس بإيجابية إلى كلام رئيس الجمهورية أمس، عن أن لطرابلس مكانة ودورًا أساسيًا في النهوض الاقتصادي للبنان، فإننا نثمّن هذا الموقف، وندعو الحكومة إلى ترجمته سريعًا بخطوات عملية وملموسة تُعيد للمدينة بعضًا من حقوقها".

أضاف: "طرابلس مدينة حرمت طويلاً من الحدّ الأدنى من الإنماء المتوازن، وهي اليوم في أمسّ الحاجة إلى خطة وطنية شاملة، تبدأ بتفعيل المرافق الحيوية وتأمين الخدمات الأساسية، وتنتهي بتوفير فرص العمل ودعم الفئات الأكثر تضررًا".

وختم: "ان الوعود وحدها لا تكفي، وعلى الحكومة أن تثبت صدقيتها بالفعل لا بالقول".