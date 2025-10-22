المركزية - دعا النائب كريم كبارة في بيان إلى "إقرار قانون عفو عام لا يشمل الجرائم الارهابية ومعالجة ملف الموقوفين الاسلاميين اللبنانيين". وقال : "من منطلق انساني وحقوقي، وبعيداً عن كل المزايدات والحجج السياسية، نطالب الجميع بتحمل مسؤوليتهم بإقرار قانون عفو عام، لا يشمل على الإطلاق الجرائم الإرهابية والجرائم الواقعة على الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية".

اضاف: "كما نطالب بأن تبادر الحكومة إلى معالجة ملف الموقوفين الإسلاميين اللبنانيين بالسرعة والجدّية نفسها التي يتم العمل بها على ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية".

ختم: "العدالة لا تكون بانتقائية، ولا يمكن إصلاح الدولة باستمرار الظلم، فقد آن الأوان لوضع حد لمعاناة آلاف المظلومين!"