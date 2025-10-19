زار النائب كريم كبارة منطقة الملولة في طرابلس، حيث عقد سلسلة لقاءات في دارة محمود الحسن، بحضور فاعليات وأهال من المنطقة.

وبحسب بيان، شكلت الزيارة محطة جديدة في مسار التواصل المباشر مع أبناء المدينة، وفتح باب النقاش حول القضايا الخدماتية والمعيشية التي ترزح طرابلس تحت وطأتها.

وأكد كبارة خلال اللقاء أن "ما تعانيه طرابلس من أزمات ليس قدراً، بل نتيجة تقصير مزمن"، مشدداً على أن "هذه المطالب تقع في صلب مسؤوليات الحكومة، ودورنا كنواب أن نتابع ونرفع الصوت لإيصالها".

وتابع: "نحن نضع أولوية لحقوق طرابلس وأبنائها، وسنستمر في الضغط والتواصل مع الجهات المعنية لإيجاد الحلول وتنفيذ المشاريع الإنمائية".