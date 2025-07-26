استقبل رجل الأعمال سامر كبارة في دارته في مدينة طرابلس، سفير المملكة العربية السعودية في لبنان، الدكتور وليد بخاري، في لقاء ودي شارك فيه عدد من الناشطين الاجتماعيين والسياسيين، إضافة إلى مجموعة من الشخصيات الطرابلسية ورجال الأعمال.

وقد شكّل اللقاء، الذي امتدّ لحوالى ساعتين، فرصة لبحث الأوضاع العامة في لبنان، ولا سيما التحديات الاقتصادية والسياسية الراهنة، إلى جانب مناقشة آفاق التعاون بين المملكة ولبنان، والدور الداعم الذي تؤديه الرياض في مساندة المؤسسات اللبنانية.

كبارة، الذي عبّر عن تقديره العميق للدور السعودي التاريخي والثابت في دعم لبنان، شدد على خصوصية العلاقة التي تربط طرابلس بالمملكة، قيادةً وشعباً، مؤكداً أن المدينة لطالما اعتبرت السعودية شريكاً صادقاً وسنداً أساسياً في أصعب المراحل.

كما تطرّق كبارة إلى رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مشيراً إلى أن طرابلس حاضرة دائما في قلب المملكة.

وتخلل اللقاء أيضاً حديث عن الاتفاقيات الـ24 الموقعة بين لبنان والسعودية، حيث أكد كبارة أنها تمثل فرصة لإعادة تفعيل العلاقات الاقتصادية والتنموية، بما ينعكس إيجاباً على لبنان عموماً، وعلى طرابلس بشكل خاص.