المركزية - اجتمع السفير البريطاني في لبنان هايمش كاول مع وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد لتأكيد التزام المملكة المتحدة المستمر بتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية الوطنية اللبنانية. ويشمل ذلك برنامج وزارة الشؤون الاجتماعية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من الحصول على الخدمات ودعم المجتمعات اللبنانية الضعيفة من خلال مساهمة بريطانية بلغت 5 ملايين جنيه إسترليني في برنامج "أمان".

ناقش الجانبان الدعم البريطاني المستمر لبرامج وزارة الشؤون الاجتماعية في مجال الحماية الاجتماعية من خلال شركاء دوليين ومحليين، بما فيها برنامج الأغذية العالمي ومنظمة العمل الدولية. يساهم دعم المملكة المتحدة في معالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي من خلال الوقاية منه وتقديم الخدمات من خلال مراكز التنمية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية.

هنأ السفير كاول الوزيرة السيد على إعادة هيكلة الوزارة ورؤيتها وأولوياتها. كما تطرقا إلى دعم السكان المتضررين من النزاع، والنازحين داخليًا، وملف اللاجئين.

عقب الاجتماع قال السفير كاول:

"نفتخر بشراكتنا مع وزارة الشؤون الاجتماعية لتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية الوطنية الحيوية والوصول إلى الأسر اللبنانية الأكثر احتياجًا. بفضل التمويل البريطاني الأخير البالغ 5 ملايين جنيه إسترليني، حصل أكثر من مئتي ألف لبناني على مساعدات أساسية من خلال برنامج "أمان". تبقى المملكة المتحدة ملتزمة بالعمل مع الحكومة اللبنانية وشركائها لدعم المحتاجين."