المركزية - اكد كاهن رعية بلدة حقل العزيمة - الضنية الأب نقولا داود، في بيان، أن "لا صحة لوجود عمل تخريبي في مدافن البلدة"، موضحا انه قام الساعة السادسة من مساء امس "بالكشف على المدافن وتبين لي أن الأمر يقتصر على بعض الأضرار الطفيفة (تطاير بعض الأزهار والأشياء التي تستعمل عند زيارة المدافن)، وهي لا تُعد تعدياً او تخريباً او مساً بحرمة المدافن".

وقال: "طلبت من الجميع عدم إخبار الأجهزة الأمنية وعدم نشر الموضوع. وأنتهزها فرصة لأطلب من وسائل الإعلام والصفحات الإخبارية عدم نشر أي خبر إلا بعد التأكد من صحته والرجوع الى المرجع المختص".

وفور تبلغه بالامر اجرى النائب جهاد الصمد اتصالا بالاب داود مستوضحا، وقد ابلغه الاخير حقيقة الامر، وانه لا وجود لأي عمل تخريبي في مدافن البلدة.