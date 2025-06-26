وقّعت رابطة كاريتاس لبنان مذكّرة تفاهم بينها وبين مكتب راعويّة الأشخاص ذوي إعاقة في الدّائرة البطريركيّة المارونيّة – بكركي، بهدف التّنسيق وإشادة جسور ذات منفعة متبادلة، في حضور البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود كاريتاس لبنان لتوسيع نطاق شراكاتها المؤسّسيّة والكنسيّة، وتعزيز حضورها في كلّ ما يخصّ العدالة الإجتماعيّة، وتقديم الدّعم المتكامل لكلّ إنسانٍ بحاجة.

بعد الموافقة على بنود المذكّرة، وقّع كل من رئيس رابطة كاريتاس الأب ميشال عبود، ومنسّقة مكتب راعويّة الأشخاص ذوي إعاقة POPD) ( الإعلاميّة داليا فريفر، والمشرف والمرشد للمكتب في بكركي الاب ميلاد السقيم، المستشارة القانونية في القانون الدولي العام المحامية والدكتورة ليليان القزي.

كما حضر حفل التوقيع من عائلة كاريتاس المدير التنفيذي السيد جيلبير زوين، عن مجلس الإدارة السّيّدة دولّا حكيم ، المحامية كريستين عازوري، منسّقة الخدمات الاجتماعية الدكتورة دوللي طربيه، مسؤولة جهاز الاعلام ماغي مخلوف والمسؤول عن وسائل التواصل الاجتماعي ميشال حايك. كما حضر أعضاء مكتب راعويّة الأشخاص ذوي إعاقة؛ أمينة السّرّ، الآنسة تيريزيا فريفر، أمينة الصّندوق، السّيّدة نيللي باخوس سليمان، مسؤولة التّصميم الغرافيكس والأرشيف، السّيّدة هنادي ضومط غانم، مسؤول التّنسيق والتّواصل الأستاذ إيلي خليل ووكيل الإعلام السّيّد ماريو رزق.

قبل التّوقيع، أطلع الأب عبّود الراعي على "هذا التّعاون الّذي هو من صلب رسالة كاريتاس وأنّ برامج كاريتاس الّتي تساعد في تأمين احتياجات الاشخاص الذين يحملون إعاقة ستشمل لائحة الأسماء الّتي سترسل من المكتب بالإضافة إلى دعم البرامج التّوعويّة في الأبرشيّات والرّعايا".

أمّا الإعلاميّة فريفر فعبّرت عن فرحتها بالتّعاون مع رابطة كاريتاس "المشهود لها بعملها الانساني وبخدماتها العديدة".

وتحدّثت عن التّعاون في تزويد كاريتاس داتا بأسماء أشخاص يحملون إعاقة من خلال دورات تدريبيّة وحملات توعية في الرّعايا والأبرشيّات لتوعية الكهنة والأهل على كيفيّة التّعامل مع أولادهم ذوي إعاقة، وكيفيّة جعلهم منتجين في المجتمع .

وأكّدت المذكّرة أهمّيّة بناء علاقة تعاون متينة بين الطّرفين، ترتكز على الأحترام المتبادل والعمل المشترك، بهدف تحقيق الأثر الإنساني والإجتماعي المرجوّ، مع التزام كل طرف بتقديم خدمات ومساعدات تتناسب مع قدراته واختصاصاته.

ومن بين البنود الأساسية التي نصّت عليها الإتفاقية:

. استحداث خط ساخن في مركز POPD لاستقبال طلبات الأشخاص ذوي إعاقة وتقديم الخدمات الإستشاريّة بالتّنسيق والتّعاون التّام مع رابطة كاريتاس لبنان.

. توفير الأجهزة الطبية والمستلزمات اللازمة لتسهيل وتمكين ومساعدة الأشخاص ذوي إعاقة.