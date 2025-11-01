هدّد وزير الدفاع الإسرائيلي باستهداف بيروت مجدّداً، وقال: “إذا حاول حزب الله إطلاق النار على مستوطنة في الشمال، فسنُهاجم بيروت أيضاً… وقد أخبرت مورغان أورتاغوس وتوم براك بذلك أيضاً”.

وفي مداخلة عبر “القناة 14 الإسرائيلية”، وردّاً على سؤال ما إذا كان لبنان وإسرائيل أمام جولة أخرى قريبة، قال: “نعمل ضدّ أيّ شيء… الأميركيون يقولون إنّ حكومة لبنان ستقوم بنزع سلاح حزب الله ونحن نقوم بتهيئة الأجواء وإعطائهم فرصة لذلك… نحن لا نتوقف عن الهجوم، وقمنا بمنح الجليل هدوءاً لم يعرفه السكان منذ عشرين عاماً تقريباً”.

أضاف: “في بداية عملي كوزير للدفاع، أطلقتُ مبادرة لتشديد الإجراءات الأمنية والحماية لسكان الشمال برعاية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وقمتُ بزيارة الحدود اللبنانية ومن على سفوح الجبال قلتُ إنّنا لن نغادر المنطقة، وقالوا لي إنّها ليست من ضمن بنود الاتفاق مع لبان.. وعدت التأكيد أنّه لن نغادر المنطقة لكونها الحدود الشمالية ونحن أمام عدوّ”.

وأكد كاتس أنّنا “نقصف بعمق في لبنان، وقتلنا حولي 300 عنصر من حزب الله منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار”.

وفي السياق، اكدت مصادر إسرائيلية للقناة 14 ا "المستوى العسكري سيوصي المستوى السياسي الإسرائيلي بالمصادقه على تنفيذ ضربة عسكرية ضد حزب الله لإضعافه بعدما عاد ورمم نفسه".