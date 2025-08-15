خاطب وزير الدفاع يسرائيل كاتس الرئيس اللبناني جوزف عون، مساء اليوم الجمعة، في بيان، أعلن فيه ايضا تنفيذ الجيش الإسرائيلي هجمات في جنوب لبنان ضد بنى تحتية لحزب الله في المنطقة.

وكتب الوزير كاتس على موقع اكس: "لن نغير سياسة فرض أقصى العقوبات، ولن نسمح بظهور تهديدات ضد سكان الشمال وجميع مواطني إسرائيل.

واضاف : "أوجه رسالة مباشرة للرئيس اللبناني عون: نعتبرك والحكومة اللبنانية المسؤول المباشر عن تطبيق سيادة لبنان والحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار. لن نعود إلى واقع السابع من أكتوبر، وسنواصل العمل بقوة ضد أي انتهاك".