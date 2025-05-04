May 4, 2025 10:48 AMClock
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مصادر إسرائيلية لا تستبعد رد إسرائيل بغارات مباشرة على الحوثيين وكاتس يقول: سنرد على من أضرّ بإسرائيل الصاع صاعين

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