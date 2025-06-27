Jun 27, 2025 5:07 PMClock
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كاتس: أوعزت للجيش الإسرائيلي بوضع خطة لمواجهة إيران تتضمن تفوقنا الجوي ومنع تطوير برنامجيها النووي والصاروخي

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