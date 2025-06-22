Jun 22, 2025 7:10 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

كاتس: أشكر ترامب على قراره التاريخي تدمير 3 منشآت نووية في إيران وتدمير المنشآت يهدف إلى استمرار العمليات الإسرائيلية والتأكيد بأن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o