كتب رئيس جهاز العلاقات الخارجية في "القوات اللبنانية" الوزير السابق ريشار قيومجيان عبر حسابه على منصة X تعليقا على مواقف الشيخ نعيم قاسم:

المفارقة أنك أنت تحديداً لست ساكتاً.

كلامك من الماضي ويعكس ضياعاً في الموقف وغياباً عن الفعل.

اللبنانيون أيضاً سئموا انتظاركم الى أبد الآبدين

وبعدما جرّبوكم، أمامكم خيار أوحد:

سلموا سلاحكم للجيش وعودوا الى كنف الدولة والشرعية.

المشكلة أنكم متّم ورأيتم من مات وتنتظرون قيامة الموتى