كتب رئيس جهاز العلاقات الخارجية في "القوات اللبنانية" الوزير السابق ريشار قيومجيان عبر حسابه على منصة X تعليقا على مواقف الشيخ نعيم قاسم:
المفارقة أنك أنت تحديداً لست ساكتاً.
كلامك من الماضي ويعكس ضياعاً في الموقف وغياباً عن الفعل.
اللبنانيون أيضاً سئموا انتظاركم الى أبد الآبدين
وبعدما جرّبوكم، أمامكم خيار أوحد:
سلموا سلاحكم للجيش وعودوا الى كنف الدولة والشرعية.
المشكلة أنكم متّم ورأيتم من مات وتنتظرون قيامة الموتى
Jun 29, 2025 10:34 AM
أخبار محلية
قيومجيان يرد على قاسم: كلامك من الماضي ويعكس ضياعاً في الموقف وغياباً عن الفعل
كتب رئيس جهاز العلاقات الخارجية في "القوات اللبنانية" الوزير السابق ريشار قيومجيان عبر حسابه على منصة X تعليقا على مواقف الشيخ نعيم قاسم: