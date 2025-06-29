Jun 29, 2025 10:34 AMClock
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قيومجيان يرد على قاسم: كلامك من الماضي ويعكس ضياعاً في الموقف وغياباً عن الفعل

كتب رئيس جهاز العلاقات الخارجية في "القوات اللبنانية" الوزير السابق ريشار قيومجيان عبر حسابه على منصة X تعليقا على مواقف الشيخ نعيم قاسم:
المفارقة أنك أنت تحديداً لست ساكتاً.
كلامك من الماضي ويعكس ضياعاً في الموقف وغياباً عن الفعل.
اللبنانيون أيضاً سئموا انتظاركم الى أبد الآبدين
وبعدما جرّبوكم، أمامكم خيار أوحد:
سلموا سلاحكم للجيش وعودوا الى كنف الدولة والشرعية.
المشكلة أنكم متّم ورأيتم من مات وتنتظرون قيامة الموتى

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