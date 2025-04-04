المركزية - كتب رئيس جهاز العلاقات الخارجية في "القوات اللبنانية" الوزير السابق ريشار قيومجيان عبر حسابه على منصة "أكس": "المطلوب قرار وطني لا حوار داخلي: جدول زمني لتسليم سلاح الحزب تطبيقاً لوثيقة الوفاق الوطني واتفاق وقف الأعمال العدائية والقرارات الدولية،

مع الانخراط الجدي في الحلول الديبلوماسية والمفاوضات بغطاء دولي لترسيم الحدود والأراضي المتنازع عليها تحقيقاً لانسحاب اسرائيل والعودة لإتفاق الهدنة العام ١٩٤٩. من يملك حل آخر فليتفضّل".