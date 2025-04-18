Apr 18, 2025 6:10 PMClock
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قيومجيان: ذكي الحاج وفيق ولكن الاستراتيجية الدفاعية كذبة للخداع

كتب رئيس جهاز العلاقات الخارجية في "القوات اللبنانية" الوزير السابق د ريشار قيومجيان عبر حسابه على منصة X:
"وفيق صفا ينعت المطالبين بتسليم سلاح حزب ايران "بالمحرضين والفاسدين والهِبل والغشيمين"
ذكي الحاج وفيق، بس….غلطان:
اكتشف أن هؤلاء يخلطوا بين الاستراتيجية الدفاعية ونزع السلاح.
نحن لا نخلط، أنت تُلخبِط
الاستراتيجية الدفاعية كذبة للخداع واللغو بموضوع السلاح وعمرها ٢٥ سنة
مسؤولية ‎الجيش اللبناني الدفاع عن الحدود ووضع الخطط لذلك. نقطة على السطر.
بالنسبة لنزع السلاح، لن نختلف على التعابير: تسليم السلاح،
تكرم. وبما أنك تعتمد على قوة الله والأنبياء، اتِكل، ‎سلم السلاح."

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