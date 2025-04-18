كتب رئيس جهاز العلاقات الخارجية في "القوات اللبنانية" الوزير السابق د ريشار قيومجيان عبر حسابه على منصة X:
"وفيق صفا ينعت المطالبين بتسليم سلاح حزب ايران "بالمحرضين والفاسدين والهِبل والغشيمين"
ذكي الحاج وفيق، بس….غلطان:
اكتشف أن هؤلاء يخلطوا بين الاستراتيجية الدفاعية ونزع السلاح.
نحن لا نخلط، أنت تُلخبِط
الاستراتيجية الدفاعية كذبة للخداع واللغو بموضوع السلاح وعمرها ٢٥ سنة
مسؤولية الجيش اللبناني الدفاع عن الحدود ووضع الخطط لذلك. نقطة على السطر.
بالنسبة لنزع السلاح، لن نختلف على التعابير: تسليم السلاح،
تكرم. وبما أنك تعتمد على قوة الله والأنبياء، اتِكل، سلم السلاح."
Apr 18, 2025 6:10 PM
أخبار محلية
قيومجيان: ذكي الحاج وفيق ولكن الاستراتيجية الدفاعية كذبة للخداع
كتب رئيس جهاز العلاقات الخارجية في "القوات اللبنانية" الوزير السابق د ريشار قيومجيان عبر حسابه على منصة X: