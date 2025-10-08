المركزية - أكد رئيس جهاز "العلاقات الخارجية" في "القوات اللبنانية" الوزير السابق ريشار قيومجيان أن "على اللبنانيين المنتشرين في الخارج التسجيل للانتخابات النيابية سواء صوتوا في الخارج أم لا، بإنتظار حسم مسألة إقتراعهم للنواب الـ128 وفق دوائرهم في لبنان أو السير بالدائرة 16 وحصر تمثيلهم بـ6 نواب وهذا الامر يبدو صعباً"، مضيفاً: "في أسوأ الأحوال، قد يضطرون للقدوم الى لبنان من اجل الاقتراع".

وفي إتصال مع "صوت كل لبنان"، إعتبر أن "طالما الاقتراع في الدائرة الـ16 متعذّر كما أعلن رئيس الحكومة فيجب ان يصوتوا كم في العام 2022 "، مشيراً الى أن "إشتراك المغتربين بالحياة السياسية بشكل فاعل حق مكتسب ولا يمكن صياغة قانون جديد في كل دورة".

تابع "يبدو ان هناك فريقاً مصرّاً على عدم منحهم الحق بالتصويت فيما الامر متاح سواء في مجلس النواب عبر تعديل المادة 112 أو من خلال الحكومة عبر ارسال مشروع قانون معجل الى مجلس النواب والأخير ملزم البت به خلال مهلة محددة. للأسف رئيس مجلس النواب لا يريد ادراج مشروع معجل مكرر مترافق مع عريضة تقدم بها اكثر من 60 نائباً من اجل الغاء المادة 112، يبدو ان الرئيس بري لا يريد ان يصوت اللبنانيون في الخارج لغاية في نفس يعقوب".

ردّاً على سؤال بشأن الاعتداءات الإسرائيلية، أجاب: "الاتصالات والتواصل الدولي قائمان للضغط على إسرائيل من اجل وقف اعتداءاتها على لبنان والانسحاب والافراج عن المعتقلين لديها ليس فقط من قبل وزير الخارجية الذي يقوم بدوره على أكمل وجه بل من قبل الحكومة. كذلك هناك قرار وقف الاعمال العدائية الذي وافق عليه لبنان ويجب ان يقوم بما يقع على عاتقه وفق هذا الاتفاق والشروع بنزع السلاح وبسط سلطة الدولة وعدم إعطاء الذرائع لاسرائيل وكذلك عدم التحجج بوجود احتلال إسرائيلي في الجنوب".