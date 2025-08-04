أكد رئيس جهاز العلاقات الخارجية في "القوات اللبنانية" الوزير السابق د. ريشار قيومجيان أن "حزب الله" كان يعطل التحقيق في إنفجار 4 آب منذ خمس سنوات سواء بالوسائل القانونية او الأمنية او حتى التهديد المباشر لقاضي التحقيق طارق البيطار والمطلوب كف يده عن ذلك.

وفي مقابلة عبر "الحدث"، أمل ان يصل التحقيق الى خواتيمه المرجوة وأن نعرف الحقيقة وأن يحاسب المسؤولون عن هذا التفجير، مضيفاً: "هم باتوا معروفين لأننا نعلم أين إستخدم النيترات وأين ملئت البراميل التي قصف بها نظام الأسد الشعب السوري. اليوم الأمور تغيرت إذ سقط نظام الأسد وضعف حزب الله".

ردّاً على سؤال، أجاب: "نحن نشاطر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون رفضه وجود غطاء لأحد أياً يكن انتماؤه السياسي او الديني او منصبه أكان نائباً او وزيراً او مسؤولاً إدارياً. نحن نشد على يد قاضي التحقيق ليستمر بعمله حتى النهاية ويصدر القرار الظني عليه ان يقول الحقيقة مهما كانت صعبة".

تابع: "عزاء أهالي الضحايا والجرحى وكل اللبنانيين لن يكتمل من دون المحاسبة الفعّالة وصولاً الى الطلب من روسيا استرداد بشار الأسد لأنه مسؤول الى جانب حزب الله عن إستعمال النيترات".

ختم قيومجيان: "على الدولة ان تكون صمام الأمان وتحرّر القضاء وتحمي قاضي التحقيق من أي ضغط سياسي خصوصاً بعدما شاهدنا المسؤول الأمني في "الحزب" وفيق صفا ينتهك حرمة قصر العدل ويهدّد البيطار وان وزراء ينتمون الى "الحزب" و"الحركة" لم يأتوا الى التحقيق فيما من هو بريء لا يهاب التحقيق ويتهرب منه".