Jul 14, 2025 3:58 PMClock
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قيومجيان: الردّ اللبناني على ورقة برّاك كان يجب أن يُعرض على مجلس الوزراء وخصوصًا إذا كان لمصلحة لبنان وحرب إسرائيل هي تكنولوجيّة وبالتالي لا يمكن التكهّن بما سيحصل

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