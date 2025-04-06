Apr 6, 2025 7:20 PMClock
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قيادي في حماس لـ"العربية": لا صحة للوثائق التي نشرها وزير دفاع إسرائيل حول العلاقة مع إيران

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